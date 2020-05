Covid-19, centri estivi a Santa Croce: ecco come funzioneranno

Il sindaco di Santa Croce sull'Arno, Giulia Deidde, delinea il funzionamento dei centri estivi 2020, che aprirano per accogliere i piccoli santacrocesi a seguito del lockdown ma ancora in emergenza coronavirus. Le regole imposte dal Governo, saranno qui applicate per distanziare i piccoli e il personale addetto al centro estivo, così da contenere la minaccia di contagi.

Ecco dunque la nota del sindaco Deidda: "Questa estate i genitori che affideranno i loro figli ai nostri servizi educativi compiranno un grande gesto di fiducia, al quale vogliamo rispondere con una trasparenza massima".

Vediamo nel dettaglio come funzioneranno i centri estivi 2020:

Fasce d'età

Per la fascia di età 3-6 anni ogni gruppo è costituito da 5 bambine/i e dal proprio educatore di riferimento.

ogni gruppo è costituito da bambine/i e dal proprio educatore di riferimento. Per la fascia di età 6-11 anni ogni gruppo è costituito da 7 bambine/i e dal proprio educatore di riferimento .

ogni gruppo è costituito da bambine/i e dal proprio educatore di riferimento Per la fascia di età 12- 15 anni ogni gruppo è costituito da 10 ragazze/i e dal proprio educatore di riferimento.

In ogni centro estivo è presente personale qualificato per la continua igienizzazione degli ambienti e dei materiali utilizzati.

Le attività si svolgono per la maggior parte della giornata all'aperto.

Gli orari di ingresso sono scaglionati. Ogni gruppo di bambini entra a distanza di 5 minuti dall'altro, secondo quanto disposto dal DPCM 17/05/2020.

Gli educatori attraverso modalità ludiche accompagnano i bambini in un percorso di tre step: rilevazione temperatura, disinfezione mani e disinfezione scarpine (Questo momento è detto "triage").

Ogni di gruppo bambini ha un proprio educatore di riferimento, un'intera aula a disposizione e uno spazio esterno ad uso esclusivo.

Per il servizio di refezione le procedure di distanziamento sono quelle previste dal DPCM 17/05/2020.

Tutti i locali, compresi i servizi, sono sanificati ogni 3 ore da personale qualificato.

Ogni bambino utilizza unicamente materiale personale per le attività previste (pennarelli, matite, cancelleria).

Per tutta la durata del centro estivo gli educatori promuovono una routine in forma ludica che prevede in più momenti della giornata il lavaggio delle mani da parte dei bambini e di tutti gli operatori.

Tutto il personale presente nei centri estivi è stato debitamente formato sulle procedure previste per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Per informazioni ulteriori e per iscrivere i bambini e le bambine ai centri estivi: www.comune.santacroce.pi.it.

Le iscrizioni partono da mercoledì 27 maggio, e terminano mercoledì 3 giugno.