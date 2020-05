Fisco, evadono l'Iva: sequestrati beni a due aziende per 3 milioni

Un'evasione fiscale da oltre 3 milioni di euro è stata scoperta dalla guardia di finanza di Montecatini Terme che sequestrato beni mobili e immobili degli indagati, tra cui le quote sociali delle due aziende coinvolte.

Le società del Pistoiese finite nel mirino delle Fiamme gialle operano nel settore dell'importazione e del commercio di prodotti per la telefonia. Indagati quattro imprenditori domiciliati in Valdinievole, che già erano stati coinvolti in una precedente indagine per bancarotta fraudolenta.

Gli indagati, licenziatari di una nota catena commerciale di vendita di materiale elettronico, hanno immesso in consumo in frode all'Iva e avvalendosi di una "società cartiera" (costituita per interporsi tra la società sana e il venditore finale), un ingente quantitativo di apparecchi elettronici e di telefonia, sottraendosi sistematicamente al pagamento delle imposte.