Gkn, domani sciopero e presidio Cgil davanti alla fabbrica: in 20 perdono il lavoro

Nessuna retromarcia di Gkn: niente proroga per i 20 lavoratori in staff leasing in scadenza, che ora torneranno in una agenzia che difficilmente sarà in grado di ricollocarli causa un mercato del lavoro fortemente in crisi. E’ questo quanto emerso oggi nell’incontro (per via telematica) tra azienda, Regione, Comune di Campi Bisenzio, Rsu, Fiom Cgil e Nidil Cgil. In segno di protesta, domani martedì 26 maggio tutti i lavoratori della fabbrica, insieme alle due sigle sindacali, saranno in sciopero, e faranno un presidio dalla prima mattina alla sera davanti allo stabilimento in via Fratelli Cervi 1 a Campi Bisenzio.

Riferimenti: Fiom Cgil Firenze Andrea Brunetti 3470750063, Nidil Cgil Firenze Mattia Chiosi 3475878361

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze