Riaperture, il centrodestra nel'Unione Empolese Valdelsa: "Garantire agenti per i controlli"

"Apprendiamo con viva preoccupazione e sincera inquietudine, il resoconto dell’ultimo fine settimana, primo di “libera uscita”, di cui danno pubblicamente atto le cronache locali ed i resoconti dei giornali. A Firenze, ma non solo, piazze ancora più piene rispetto ai fine settimana prima della pandemia. Folla senza regole con addio alle distanze e a mascherine di sorta. Preferiamo omettere i dettagli di una cronaca che però da atto di “una stagione delle responsabilità già finita”. A Prato, ma non solo, sono gli stessi gestori a parlare di situazione “non gestibile”.

In questa maniera vengono quindi vanificati tutti gli sforzi compiuti dai titolari degli esercizi, per attrezzare lo svolgimento dell’attività in tutta sicurezza. Alcuni di questi, nella stessa zona dell’empolese, hanno deciso di chiudere anticipatamente i propri locali con grande senso di responsabilità. Ma non può essere questa certamente la soluzione. I gestori dei locali, per lavorare, hanno bisogno di efficienza e rispetto delle regole, non che le Istituzioni sponsorizzino manifestazioni che non portano in dote alcun rimedio. Le Istituzioni devono lavorare e alla svelta per dare soluzioni.

Sempre le cronache, riferiscono di “urla e insulti ai vigili a Firenze”. Se questo è il primo atto dell’apertura, non si può non essere sinceramente preoccupati per l’immediato avvenire. Le condizioni in cui, soprattutto in alcuni contesti, le forze dell’ordine hanno dovuto operare, sono state di enorme difficoltà, sia per la situazione ambientale e sia per la loro esiguità in fatto di numero, a fronte delle centinaia di persone che sono state chiamate a fronteggiare. Prima che la situazione degeneri è necessario che le Istituzioni garantiscano le pattuglie e gli agenti che operano sul territorio, consentendogli di operare con efficienza e decoro, a tutela dei diritti di tutti.

Viste queste premesse e consapevoli della situazione reale e aggiungiamo potenziale, non possiamo assolutamente esimerci dal rappresentare la nostra totale vicinanza alle forze dell’ordine tutte, che attraverso le loro diverse articolazioni, sono impegnate sul territorio a garantire il rispetto della Legge, quotidianamente e nell’interesse di tutti.”

Leonardo Pilastri Capogruppo Lega Unione dei Comuni Empoli

Maddalena Pilastri Capogruppo Fratelli d'Italia Unione dei Comuni Empoli

Giuseppe Romano Capogruppo Forza Italia Unione dei Comuni Empoli.