Autoscuole in protesta alla Motorizzazione Civile

Domani mattina, mercoledì 27 maggio, a partire dalle ore 9, si terrà un sit-in di protesta organizzato dalla Confarca, la confederazione italiana che rappresenta le autoscuole, davanti alla sede della Motorizzazione civile di Sesto Fiorentino (FI), in via Via Santa Croce dell'Osmannoro, 8/10.

Alla manifestazione pacifica parteciperanno i titolari delle scuole guida della Toscana, per ribadire la propria contrarietà allo svolgimento delle sedute per le patenti negli uffici della Motorizzazione, come previsto dalle misure anti-contagio da Covid-19.

Fonte: Ufficio stampa