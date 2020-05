Una donna è caduta da circa tre metri a Bagno a Ripoli ed è rimasta ferita. Si tratta di una 73enne, che ha subito un forte trauma a una gamba dopo una caduta in via di Tizzano. Oltre ai sanitari inviati dal 118, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Pontassieve col nucleo Speleo Alpino Fluviale. Hanno stabilizzato la donna, per poi portarla con la barella toboga nei pressi dell'ambulanza. La 73enne è stata portata in ospedale.