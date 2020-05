Cittadini di Bagno a Ripoli, il pensiero di Riccaldo Falorni a un anno dalle elezioni

La lista “Cittadini di Bagno a Ripoli” nasce a supporto per ricandidatura di Francesco Casini a sindaco della citta'. Una lista composta da persone tangibili sul territorio, con competenze in molti settori e che hanno come comun denominatore la condivisone con Francesco Casini del suo progetto per i futuri 5 anni nel nostro territorio.

A grande sorpresa la lista raggiunge il 14,64% di preferenze confermando il terzo posto come gruppo nelle elezioni. Ciò permette alla lista di essere rappresentata all'interno della maggioranza con tre consiglieri che a seguito della nomina di Eleonora Francois ad Assessore alle Politiche Sociali e della Salute e della solidarietà, politiche abitative, politiche culturali e biblioteca, società partecipate e gestione associata; diventano:

- Forconi Riccardo ( il Capogruppo);

- Simone Dessi';

- Corso Petruzzi ( il più giovane eletto consigliere nel nostro Comune).

Un grande risultato che ci catapulta in un attimo ad avere una grossa responsabilità nei confronti di chi ha creduto in noi.

E da qui inizia il progetto di costruzione di un gruppo che nasce dai cittadini ed è per i cittadini: senza schieramenti politici o “bandiere” ma uniti solo e soltanto da un progetto condiviso e dalla voglia di far del bene per la cittadinanza e il territorio.

Abbiamo ricevuto molte critiche; ci hanno assegnato molti nomignoli simpatici partendo da “lista civetta” passando da “lista fantoccio” per finire in “lista burattini”. Ma tutto cio' non ci ha mai scoraggiato, anzi ha creato stimoli a fare del bene, a mettere in campo i nostri progetti e ad ascoltare con maggiore forza tutte le istanze provenienti dalla nostra comunità.

Progetti e fatti che in un anno abbiamo saputo portare in consiglio comunale e non: partendo dall'evento “Bagno a Ripoli sicura”, passando per le mozioni come 1522 numero antiviolenza (in collaborazione con la regione Toscana), Doppio ponte di Vallina, Politiche di prevenzione in relazione all'uso di alcol e di sostanze stupefacenti da parte dei giovani, un luogo per Emilia Peruzzi, educare e riciclare contro il getto dei mozziconi di sigaretta ed un emendamento per multare l'abbandono di mascherine e guanti; arrivando a varie interrogazioni su temi attuali e di forte interesse comunitario, per arrivare ai “ salotti delle idee” (3 incontri in diretta facebook con tema Sociale, Disabilita'e Cultura&Giovani).

Tutto questo grazie anche al gruppo che assiste sia i consiglieri che l'Assessore, i tecnici esperti esterni e tutte le persone che donano il loro tempo alla lista.

Abbiamo molti progetti e vogliamo diventare una realtà tangibile e sicura nel corso degli anni.

Fonte: Cittadini di Bagno a Ripoli