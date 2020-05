'Il colle magro e la piana grassa', il saggio tra Firenze e Prato di Riccardo Cammelli

Un piccolo e prezioso saggio di analisi politica che ha il ritmo di un racconto, fluido e cadenzato. Riccardo Cammelli, pratese, grande appassionato di politica e suo osservatore puntuale e sagace, è sempre molto abile ad analizzare le dinamiche di storia politica dei nostri territori, presentandocele stavolta attraverso i risultati delle tornate elettorali degli ultimi cinquant’anni e i relativi rapporti con le forze sociali e produttive del territorio. È così che si assiste all’“ingrassamento della piana” e allo “smagrimento dei colli”, con la fine della mezzadria e l’avvento dell’industrializzazione della piana fiorentina, quasi tutta fatta di micro imprenditori “alla pratese” che si inventano un distretto, passando poi per la crisi del manifatturiero e la spinta, a tratti sfrenata, verso il terziario. E una parabola politica parallela, tra PCI e DC, crisi della rappresentanza politica, che ormai a venti anni anni di distanza possiamo definire solo “un inizio”.

Sono riflessioni e piccoli sorvoli storici sui territori a noi vicini, così li definisce l’autore, che seguono la cadenza dettata dalle urne ma anche dai flussi umani che li attraversano. Si tratta di stagioni importanti, per le due Province, Firenze e Prato, e per il paese, dalla ricostruzione post-bellica fino alla fase di maturazione e di passaggio al post-industriale. In questo frangente di oltre cinquant'anni l'obiettivo viene puntato di volta in volta sulle trasformazioni della campagna e della città, sui passaggi generazionali, sull'orientamento di voto. Ai drammi iniziali dell'agricoltura segue il successo dell'artigianato e dell'industria, e con quello il consolidamento del consenso politico locale da parte dei partiti di maggioranza. Ma anch'esso segue la sua fase ciclica, e dopo la crescita e il raggiungimento del suo culmine, inizia la discesa: la subcultura rossa affronta il suo ultimo tratto di stagione, che mostra i colori dell'inverno.