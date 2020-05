Malore sugli Appennini, interviene Pegaso per un 41enne

Ha avuto un malore mentre era in montagna ed è stato portato d'urgenza in ospedale. È avvenuto oggi, martedì 26 maggio, verso le 12.30 a Abetone Cutigliano. L'elisoccorso Pegaso è atterrato a Pian degli Ontani dove un 41enne era stato colto da un malore. Sul posto anche personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e del CNSAS, oltre ai vigili del fuoco di San Marcello Pistoiese. La squadra dei vigili del fuoco ha collaborato con i sanitari per il trasporto dell'uomo in una zona adatta ad essere verricellato dall'elisoccorso Pegaso. Il 41enne è stato portato con codice rosso in ospedale a Careggi.