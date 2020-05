Esenzioni pagamento utenze per le associazioni occupanti immobili comunali

La Giunta Comunale ha approvato la delibera con la quale ha esentato il pagamento degli importi previsti a titolo di rimborso spese di utenza da parte delle associazioni occupanti immobili comunali.

Il sindaco di Cascina f.f. con delega alle finanze e al patrimonio Dario Rollo, ha sottoposto alla giunta l’atto contenente la misura di sostegno agli Enti del terzo settore che hanno in affidamento in comodato d’uso gratuito i locali di proprietà comunale. I contratti finora stipulati infatti prevedono che gli oneri dei consumi per tutte le utenze relative agli immobili utilizzati da parte delle associazioni nonché alle manutenzioni di eventuali ascensori o attrezzature facenti parte l’immobile stesso, fossero a carico dei comodatari.

Tale intervento si è reso opportuno in quanto, a far data dall’applicazione delle misure restrittive adottate dal Governo in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, gli associati non hanno potuto utilizzare i locali in uso essendo stato vietato lo svolgimento delle attività per il cui esercizio gli stessi sono stati a suo tempo assegnati.

“Per affrontare la situazione attuale, abbiamo effettuato una seria riflessione sulle attività di sostegno da porre in essere al fine di non vanificare quanto fin qui fatto per la valorizzazione delle realtà associative del territorio a tutto il beneficio della collettività” - afferma Rollo.

“In questo caso, si tratta di dispensare dal pagamento le somme riferite al rimborso spese per le utenze per un intero trimestre. Anche questo provvedimento fa parte del piano “Cascina Riparte” nel quale sono previste altre numerose azioni a favore dell’associazionismo e terzo settore. In considerazione che molti di questi atti devono trovare le corrette coperture finanziarie, siamo in attesa di completare la predisposizione del bilancio consuntivo 2019 che ci permetterà di finanziare i tanti interventi già studiati ed analizzati. Si tratta di misure concrete ed importanti che vanno a sostegno di associazioni storiche del nostro territorio che dobbiamo assolutamente sostenere in questo periodo difficile per tutti. Noi continuiamo a dare risposte concrete. Il piano “Cascina Riparte” continua nella sua fase di esecutività” – conclude il sindaco.

Fonte: Comune di Cascina