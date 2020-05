Giardino dell'Orticultura: edizione straordinaria della 'Mostra mercato primaverile di piante e fiori'

Torna al Giardino dell’Orticultura la Mostra mercato di piante e fiori, quest’anno in edizione straordinaria e nel rispetto delle misure di sicurezza legate all’emergenza sanitaria. L’ingresso alla mostra sarà libero dalle 8 alle 20, ma con accesso contingentato in base alle restrizioni previste. Presso il giardino sarà possibile ritirare, con orario e giorno concordato, i prodotti acquistati attraverso il portale ‘Piante italiane’: la piattaforma per la vendita on line di piante dei migliori vivaisti realizzata dalla Società toscana di Orticultura. presentata nei giorni scorsi dal presidente della Società Alberto Giuntoli con l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re.

Prosegue nel frattempo il concorso ‘Fiori a Fiorenza’, la cui scadenza è stata prorogata al 7 giugno 2020. Obiettivo del concorso quello di sensibilizzare sempre di più la cittadinanza sull’importanza del verde urbano esaltando la bellezza della città e facendo arrivare nel mondo l’immagine di una Firenze sostenibile e colorata.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa