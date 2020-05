I Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale incontrano gli studenti dell’Istituto Alberti–Dante

Nell’ambito degli incontri didattici rivolti agli studenti delle scuole pubbliche, promossi dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per la formazione della cultura e della legalità, il Maggiore Lanfranco Disibio, Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Firenze, il 19 maggio 2020, ha tenuto una conferenza on line agli studenti delle classi quinte dell’Istituto di Istruzione Superiore Alberti – Dante di Firenze, nel corso della quale ha illustrato le attività svolte dal Comando T.P.C. in Italia e all’estero.

L’incontro, che ha suscitato notevole interesse sia tra gli studenti che tra il personale docente, è stato caratterizzato da domande rivolte all’Ufficiale su specifici argomenti riguardanti i compiti assolti dal reparto specializzato dell’Arma. Dal controllo delle attività di settore ai problemi connessi agli scavi clandestini di reperti archeologici, alla tutela del paesaggio, ai furti di opere d’arte in danno di edifici religiosi e privati. Infine, illustrando l’impegno del Comando TPC all’estero in occasione di attività addestrative in favore di personale militare in servizio in Medio Oriente, è stata sottolineata l’importanza della costituzione della Task Force Unite4Heritage (U4H), unità composta da Carabinieri TPC ed esperti del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, creata per intervenire in occasione di calamità naturali (terremoti, alluvioni) nonché in caso di conflitti anche fuori dai confini nazionali al fine di salvaguardare e proteggere beni culturali distrutti o danneggiati.