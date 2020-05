Mazzeo (PD): "Sulla data delle elezioni una discussione assurda e surreale"

"Amiche e amici perdonatemi se per 30 secondi mi dedico a una questione nazionale, ma voglio dire pubblicamente che trovo surreale ed assurda la discussione che in queste ore viene fatta a Roma sulla data delle prossime elezioni.

Non riesco a stare in silenzio mentre, In un momento drammatico come questo, si trascorrono giornate intere in Parlamento a discutere della data del voto quando la gente ha ancora paura del virus e, soprattutto, ha il problema del lavoro, della cassa integrazione che non arriva, di attività che non ripartono, dei bambini con le scuole chiuse! E mi fa ancora più rabbia vedere che qualcuno arriva a usare tutti questi problemi come alibi per non decidere più che per decidere.

Lo ripeto: tutto questo è, semplicemente, AS-SUR-DO!!!

Io faccio solo una richiesta semplice: a Roma alzino la testa per guardare in faccia la vita vera delle persone e le rispettino davvero nel momento che viviamo. Fissino una data qualsiasi e la smettano di perder tempo e di dare quella pessima immagine della politica arroccata su se stessa e distante dai problemi reali di questo Paese.

E ora torno a occuparmi delle questioni veramente importanti della mia provincia e della nostra Toscana".

Questo il messaggio che il consigliere regionale del PD, Antonio Mazzeo, ha postato sulla propria pagina Facebook relativamente al dibattito di questi giorni sulla definizione di una data per l'election day.

