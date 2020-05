Mezzo pesante in avaria sull'Aurelia a Campiglia Marittima, chiusa la strada

La strada statale 1 “Via Arelia” è provvisoriamente chiusa, in direzione del confine con la Liguria, a causa di un mezzo pesante in avaria all’altezza del chilometro 249,000 in località Campiglia Marittima, in provincia di Livorno.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Al momento il traffico viene deviato, per chi procede in direzione sud, presso l’uscita obbligatoria ‘San Vincenzo’ con deviazione su vecchia Aurelia e rientro presso lo svincolo di ‘Venturina’.

Fonte: ANAS