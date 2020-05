Piano straordinario per tavolini e sedie in strade, marciapiedi e aree pubbliche

Il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni invita tutte le attività commerciali ad un incontro in videochiamata per l’illustrazione delle opportunità presenti nel piano straordinario per tavolini e sedie gratuite in strada.

“I commercianti e gli artigiani, a partire dagli esercizi di somministrazione, sono invitati a partecipare alla videoconferenza che faremo venerdì alle ore 13.30 per spiegare le opportunità date dal regolamento per attuare il piano straordinario tavolini e sedie su suolo pubblico. Abbiamo invitato anche l’assessore al commercio e alle attività produttive Federico Gianassi che, insieme ai tecnici del Comune, potrà rispondere alle eventuali domande e richieste di chiarimento – spiega il presidente del quartiere 4 Mirko Dormentoni – e perp partecipare basta una mail a quartiere4@comune.fi.it per essere invitati. Un’opportunità che può valere anche se si uniscono commercianti o artigiani per un progetto unitario di una strada o tratto di essa”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa