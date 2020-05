Giro di prostituzione in uno studio di Santa Maria a Monte, tre arresti

Un 36enne, una 38enne e una 48enne sono stati arrestati tra il Cuoio e il Pisano. I carabinieri di San Miniato sono entrati in azione a Cascina e Castelfranco di Sotto per una fiorente attività di prostituzione in uno studio olistico di Santa Maria a Monte. Lo studio, definito dai militari 'insospettabile', era in realtà una rete di prostitute ed è stato sottoposto a sequestro.

I contatti con i clienti avvenivano attraverso annunci pubblicati su alcuni siti internet. Una delle due donne arrestate concordava attività e appuntamenti che arrivavano a costare anche più di cento euro. I clienti potevano scegliere tra cinque donne, tutte di nazionalità italiana, compresa l'addetta agli appuntamenti. La struttura era stata presa in locazione dal 36enne e da lui sublocata a una delle due complici.

Nel corso delle indagini è stato trovato anche un listino prezzi scritto a mano con tutti i servizi offerti. Le tre persone arrestate adesso sono ai domiciliari nelle loro abitazioni di Castelfranco e Cascina.