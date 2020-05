Spaccia nell'auto del cliente alla Fortezza, la municipale denuncia un 31enne

Nuovo intervento contro lo spaccio di droga della Polizia Municipale. Ieri gli agenti in borghese del Reparto Antidegrado hanno effettuato un controllo mirato nella zona della fermata Strozzi-Fallaci della tramvia. Intorno alle 17.10 hanno notato un uomo arrivare dai giardini della Fortezza da Basso diretto verso largo Martiri delle Foibe dove ad aspettarlo c’era un’auto. L’uomo è salito sul veicolo, ha scambiato due parole con il conducente per poi scendere subito. Gli agenti hanno quindi pensato di essere di fronte a una compravendita di sostanze stupefacenti. Per questo sono intervenuti fermando sia l’auto, che stava riprendendo la marcia, che il presunto spacciatore mentre tornava verso i giardini. A bordo della vettura un 46enne fiorentino che ha consegnato agli agenti la droga che aveva appena acquistato (0,57 grammi di cocaina contenuti in un involucro di cellophane) al prezzo di 50 euro e ha raccontato di aver contattato telefonicamente il pusher per fissare la vendita, come già fatto in precedenza come confermato dalle diverse chiamate effettuate dal suo cellulare. Lo spacciatore è stato accompagnato presso gli uffici della Polizia Municipale per l’identificazione: è risultato un 31enne nordafricano già noto alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato, oltre alla banconota da 50 euro che aveva ancora in mano, due dosi di cocaina impacchettate nel cellophane e pronte per la vendita. L’uomo è stato denunciato, il denaro e la droga sequestrati.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa