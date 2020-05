Webinar, incontri online con i big del settore per Modartech

Colloqui tra aziende e studenti, webinar gratuiti, incontri sul web con i big della moda e creatività: Istituto Modartech è già nel futuro e venerdì 5 giugno presenterà ai talenti di domani tutte queste novità, oltre alla sua avanzata offerta formativa, con un Virtual Open Day. Aspiranti fashion designer e comunicatori da tutta Italia avranno la possibilità di effettuare un tour virtuale di aule e laboratori, conoscere corsi e laboratori ed effettuare colloqui individuali di orientamento.

Si tratta del terzo Open Day totalmente digital che la scuola di Alta Formazione di Pontedera organizza, grazie a un’innovativa piattaforma digitale attualmente usata anche per le lezioni a distanza. Una modalità che ha permesso di agevolare anche quei giovani che in questo periodo sono impossibiliti a spostarsi da una regione all’altra e hanno l’opportunità così di poter partecipare a un orientamento nelle discipline creative, coinvolgendo ragazzi dalla Liguria, Emilia Romagna, Sicilia e Puglia, per citare i territori che hanno risposto con più entusiasmo, seguiti da Lazio, Veneto, Sardegna, Campania, Calabria, Piemonte. Un’opportunità per conoscere una proposta formativa d’eccellenza in Toscana e i distretti della moda, dal cuoio al tessile alla pelletteria, strettamente connessi con l’Istituto Modartech.

La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati, per tanto è necessario prenotarsi compilando l’apposito form online sul sito web dell’Istituto www.modartech.com o inviando una mail a orientamento@modartech.com. Chi si registra riceverà via mail tutti i dettagli tecnici per partecipare.

Con la fase 2 l’Istituto sta riaprendo gradualmente, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, e sarà quindi possibile d’ora in poi per chi lo desideri, previo appuntamento, recarsi di persona per scoprire tutte le potenzialità della scuola.

L’iniziativa del 5 giugno si rivolge a studenti delle scuole superiori, diplomati, laureati e giovani professionisti che desiderano conoscere da vicino i corsi post diploma in Fashion Design e Communication Design e i corsi professionali in Modellista CAD Calzatura, Modellista CAD Borse e Pelletteria, Modellistica CAD Abbigliamento, Modellistica e Alta Sartoria, Web & Graphic Design, così come altri corsi.

Le proposte formative sono dedicate a chi desidera acquisire o migliorare specifiche competenze tecnico-pratiche nelle aree della moda o della comunicazione, per rispondere alle esigenze di chi vuole entrare o fa già parte del mondo del lavoro, con il rilascio di Diploma Accademico di Primo Livello equipollente alla Laurea Breve, qualifiche legalmente riconosciute a livello europeo (EQF), Certificazione di Formazione Professionale e Dichiarazione degli Apprendimenti rilasciata da ente accreditato dalla Regione Toscana.

Ad arricchire il percorso formativo sono in partenza un programma di webinar totalmente gratuiti con protagonisti i docenti dell’istituto e le aziende del settore, e i Modartech Meeting, incontri con rappresentanti dei principali brand della moda, dei distretti produttivi e del mondo creativo, a cui sarà possibile partecipare sempre in modalità digital.

Tra le novità anche la Virtual Career Week, una settimana, a partire dal 15 giugno, che vedrà incontri virtuali e colloqui tra aziende e studenti dell'ultimo anno dei corsi post diploma triennali Fashion Design e Communication Design. Un primo appuntamento grazie al quale i futuri talenti si potranno presentare con il proprio portfolio professionale e il curriculum vitae, mettendo in campo le skills acquisite nell'ambito delle attività di Personal Branding sviluppate nel corso del proprio percorso formativo. Grazie all'ampliamento del network delle aziende, sono oltre 600, e al rafforzamento del servizio di job placement permanente, i risultati occupazionali degli ex studenti di Istituto Modartech sono molto positivi: a sei mesi dalla conclusione del percorso di studi, l’87% dei diplomati trova un lavoro.

Fonte: Istituto Modartech