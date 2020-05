Casa della Salute Le Piagge, prelievi sospesi il 1°e il 3 giugno. Per le urgenze attivo il centro di viale Morgagni

Nei giorni di lunedì 1 e mercoledì 3 giugno saranno sospesi i prelievi e la consegna dei campioni biologici presso la Casa della Salute Le Piagge. La sospensione si rende necessaria per consentire il trasferimento in altri spazi del punto prelievi i cui locali attuali saranno ristrutturati. Per le urgenze gli utenti potranno rivolgersi al centro prelievi di viale Morgagni 33. Da giovedì 4 giugno presso la Casa della Salute Le Piagge, l’attività dei prelievi tornerà regolarmente attiva.

Fonte: Ufficio Stampa AUSL TOSCANA CENTRO