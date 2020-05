Riaperture, andrai al ristorante? Rispondi al sondaggio di gonews.it

Stiamo gradualmente tornando alla normalità in questa fase 2 dell'emergenza coronavirus. Nonostante le nostre abitudini siano cambiate in virtù dell'emergenza, possiamo tornare a fare shopping o andare al ristorante o in pizzeria. I ristoratori hanno dovuto adeguare le loro strutture per accogliere i clienti e devono attenersi a regole stringenti di distanziamento sociale e sanificazione per evitare il contagio.

I primi giorni dalla riapertura sono stati lenti per bar, ristoranti e pizzerie, con incassi ben al di sotto della media stagionale rispetto all'anno precedente. La Fipe (Federazione italiana dei pubblici esercizi) parla di un calo del fatturato per questi esercenti di circa il 70%.

Da una recente analisi realizzata da TheFork, la fiducia dei clienti nel periodo del coronavirus sta crescendo.

"Scende il numero di coloro che vedono nella paura del contagio un deterrente, che passa dal 43% degli intervistati al 31% nelle ultime due settimane. Restano pressoché stabili - invece - i fattori incentivanti al consumo fuori casa, ai quali possono contribuire i servizi digitali come TheFork. Acquista sempre più importanza la possibilità di prenotare tavoli all’aperto (59%), mentre continuano a essere ritenute utili dagli utenti la comunicazione online delle misure di prevenzione messe in campo dal ristorante (molto importante per il 50% degli intervistati), il menù digitale (molto importante per il 39% degli intervistati), le recensioni dedicate alle norme anti-COVID (30%) e la possibilità di pagare da app senza contatto con il cameriere (22%)."

Il nostro sondaggio

Il sondaggio di questa settimana di gonews.it verte su questo argomento. Sei tornato o tornerai al ristorante? Per rispondere c'è tempo fino alle 13 del 4 giugno.