Assistenza sanitaria nei presidi Figline Incisa e Reggello, cambia il giorno

Rimane invariato fino al 30 giugno l'orario di ricevimento in modalità solo telefonica delle Assistenti sanitari anche della zona fiorentina sud est che si occupano di informazioni relative alle vaccinazioni. Informazioni e consulenze saranno quindi effettuate solo telefonicamente. A partire da lunedì 1° giugno l'orario di ricevimento telefonico per la sede di Figline Incisa Valdarno e Reggello verrà effettuato il giovedì dalle 12,30 alle 16 anziché il lunedì. Per consultare i numeri di telefono delle sedi per l’assistenza sanitaria della zona fiorentina sud est, sul sito web dell’Azienda: Home Page/Vaccinazioni/Informazioni e attestazioni/Zona fiorentina sud est oppure cliccare qui.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa