Cane morde due persone in centro a Firenze, interviene la municipale

Ha aggredito due persone in piazza Santa Maria Novella a Firenze. Si tratta di un cane di media taglia che è stato sequestrato e affidato dalla Polizia Municipale al servizio veterinario dell’ASL. L’episodio risale al primo pomeriggio di ieri. L’animale, di proprietà di una persona residente a Varese ma affidato a un cittadino lettone, non è nuovo a questo tipo di comportamento. Ma ieri le conseguenze sono state più gravi tanto che due persone sono andate in ospedale per i morsi e una terza per una caduta causata indirettamente dall’aggressione. I due ufficiali della Polizia Municipale erano casualmente sul posto e sono intervenuti anche con l’ausilio di una pattuglia. Il cittadino lettone è stato denunciato per lesioni e perché il cane, visti gli episodi precedenti, doveva essere portato con guinzaglio e museruola. Per il proprietario scatteranno le sanzioni per omessa a custodia e malgoverno di animale. Il cane è stato sequestrato e affidato al servizio veterinario della ASL.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa