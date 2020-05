Ancora doni preziosi per la Neurologia dell'ospedale di Empoli

Continuano le donazioni all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Nei giorni scorsi il reparto di neurologia di Empoli, diretto dal dottor Leonello Guidi, ha ricevuto alcune attrezzature mediche e tecnologiche donate da associazioni, aziende e cittadini del territorio empolese Valdarno Valdelsa.

L’Associazione conciatori di Santa Croce, ieri mattina, ha consegnato un apparecchio per elettroencefalografia e potenziali evocati, da utilizzare in terapia intensiva per indagini neurofisiologiche, mentre nei giorni scorsi un punto vendita della grande distribuzione nel settore dell’informatica, ha donato due videocamere, casse audio e scanner da utilizzare per la telemedicina. Ma la generosità arriva anche da singoli cittadini che hanno voluto dare il loro contributo regalando un apparecchio doppler ed una sonda magnetica robotizzata per eseguire esami transcranici.

Sono gesti di solidarietà a sostegno del personale sanitario impegnato durante l’emergenza sanitaria, ma anche risorse utili per il futuro per una migliore gestione dell’assistenza sanitaria.

“Un sentito ringraziamento per la vicinanza a tutti coloro che hanno contribuito con le loro donazioni a sostenere il nostro lavoro quotidiano durante i momenti più critici di questa emergenza sanitaria - afferma Leonello Guidi, direttore neurologia Ausl Toscana Centro - queste attrezzature saranno sicuramente utili anche nelle fasi successive come supporto all’erogazione dei servizi sanitari.”

