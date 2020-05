Lavoratore a nero, nei guai ditta in Valdichiana

In un cantiere in Valdichiana senese era presente un lavoratore in nero. Per questo motivo la guardia di finanza ha richiesto all'Ispettorato Territoriale del Lavoro la sospensione dell'attività.

Le fiamme gialle sono entrate in azione nelle ultime ore nel Senese. La posizione irregolare è stata prontamente comunicata al competente Ispettorato per l’applicazione della sanzione pertinente. Il lavoratore invece, previa diffida al titolare dell’impresa edile, dovrà essere regolarizzato, anche per il periodo di lavoro già prestato, a pena di ulteriori più gravi sanzioni nei confronti della ditta.