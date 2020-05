Liceo Agnoletti Sesto Fiorentino, partono i lavori da 17 milioni di euro

E’ in fase di avvio la realizzazione del nuovo Liceo scientifico Agnoletti, all’interno del Polo universitario di Sesto Fiorentino, intervento cruciale previsto dall’accordo di programma sottoscritto nell’ottobre 2017 tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Eli Lilly, Università degli Studi di Firenze, Comune di Sesto Fiorentino, Comune di Campi Bisenzio. Il costo aggiornato di tutto l’intervento, stimato in 17,6 milioni di euro, è stato finanziato per 10 milioni di euro da Regione Toscana, per 7 milioni di euro dalla Città Metropolitana di Firenze, per 600 mila euro dall’Università di Firenze.

L’accordo, coordinato per la Regione Toscana dalla Direzione Attività Produttive in raccordo con la presidenza regionale, ha il triplice fine di costruire un Liceo moderno, unificato, senza succursali troppo lontane dalla sede primaria, di creare sinergie tra le realtà scolastiche e quelle universitarie e di ricerca e sviluppo industriale e di consentire a Eli Lilly di ampliare e consolidare la propria area produttiva a Sesto Fiorentino confinante con l’attuale sede del Liceo.

All’inizio di maggio 2020, con un leggero ritardo dovuto alla sospensione/riorganizzazione delle attività per l’emergenza sanitaria in atto, la Città Metropolitana di Firenze ha consegnato i lavori al raggruppamento temporaneo aggiudicatario dell’appalto per la costruzione del nuovo Liceo. Si prevede quindi di avviare le attività scolastiche nel nuovo edificio a partire dall’anno scolastico 2021-2022, consentendo agli alunni e a tutto il personale scolastico del Liceo di studiare e di lavorare finalmente in un’unica sede, traslocando dai due attuali edifici scolastici di Sesto Fiorentino e di Campi Bisenzio.

La società Eli Lilly di Sesto ha acquisito l’area ove ha sede al momento il Liceo adiacente al proprio stabilimento, per espandere il proprio insediamento con conseguente aumento delle attuali capacità produttive, diversificazione delle linee di produzione nonché incremento occupazionale sia in termini numerici che qualitativi. L’Accordo prevede anche la costruzione di un edificio per quattro nuove aule universitarie da 200 posti e annessi servizi, per una copertura d’area pari a circa 1.200 mq.

La modernissima nuova sede liceale è stata organizzata in 36 aule, cinque laboratori, un auditorium, ampie aree parcheggio e una palestra dedicata anche all’utenza esterna. L’edificio scolastico è stato progettato ad altissima prestazione energetica, per minimizzare i consumi: le coperture sono state realizzate con pannelli fotovoltaici ad altissima efficienza, studiando l’ottimale esposizione all’irraggiamento solare. Sono stati concepiti spazi flessibili e polifunzionali, mutevoli nel tempo a seconda delle esigenze, utilizzando le più moderne tecnologie, sale per esposizioni, biblioteca, sale di studio, laboratori dedicati, aree per facilitare lo studio e l’apprendimento ma anche per consentire l’aggregazione e la socializzazione tra gli studenti.

Fonte: Regione Toscana