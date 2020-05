Lotta ai posteggiatori abusivi, denunciato in viale Ariosto

Angora un intervento della Polizia Municipale di Firenze contro i posteggiatori abusivi e anche questa volta è scattata una denuncia. Il controllo è avvenuto oggi pomeriggio in viale Ariosto a seguito di segnalazioni, arrivate dai cittadini, circa la presenza di alcuni parcheggiatori abusivi. All’arrivo della pattuglia i posteggiatori si sono dati alla fuga ma uno è stato bloccato dagli agenti. Risultato senza documenti, l’uomo è stato sottoposto a fotosegnalamento e successivamente denunciato per violazione della normativa sull’immigrazione. E multato per l’attività abusiva di posteggiatore (771 euro). Durante l’intervento sono stati sequestrati anche alcuni oggetti abbandonati dagli altri parcheggiatori abusivi (tra cui ombrelli) che venivano venduti senza autorizzazione

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa