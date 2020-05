Suolo pubblico gratuito a Capraia e Limite per far ripartire il commercio locale

Come annunciato nei giorni scorsi è stata approvata dalla giunta comunale la determina relativa alla concessione gratuita del suolo pubblico per le attività commerciali. Linee guida e modulo di domanda sono disponibili online sul sito del Comune.

Nello specifico, le categorie ammesse all'esenzione della tosap sono i pubblici esercizi come bar, ristoranti, gelaterie, pizzerie, rosticcerie, pasticcerie, ecc.

A partire da oggi, dunque, tali imprese potranno presentare domanda di nuova concessione per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse per dehors, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni, elementi di arredo urbano e altre attrezzature, purché funzionali all'attività dell'impresa.

“La gratuità - ha detto il sindaco Alessandro Giunti - sarà valida fino al 31 ottobre 2020. Tuttavia stiamo valutando la possibilità di prolungarla oltre tale data e di ampliarla anche ad altre attività produttive, sempre nei limiti che saranno consentiti dalla normativa. Avevamo già deciso di adottare questa misura che successivamente è stata confermata anche dalla normativa nazionale”.

La richiesta può essere inoltrata in via telematica oppure recapitata presso il Comando territoriale della PM, senza applicazione dell’imposta di bollo. Alla domanda deve essere allegata la planimetria.

Inoltre la giunta, nello stesso atto, ha adottato anche una prima serie di provvedimenti di carattere economico per l’anno 2020 allo scopo di contenere le conseguenze dell’emergenza e agevolare una più efficace ripresa dell’economia locale: sospensione e proroga per il periodo di emergenza delle concessioni edilizie rilasciate; azzeramento della tariffa del trasporto scolastico per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020; estensione facoltativa degli orari e dei giorni di apertura delle attività commerciali, artigianali o di servizio e l’erogazione di 18mila euro per progetti di volontariato relativi alla situazione di emergenza attuati verso la popolazione di Capraia e Limite.

“Queste prime misure - ha proseguito il vicesindaco Paolo Giuntini - vogliono venire incontro alle esigenze delle famiglie e dei commercianti, vogliono essere a sostegno della ripresa economica per aiutare coloro che sono fortemente penalizzati dall’emergenza in corso, dal punto di vista economico e sociale. Sono in valutazione anche altre misure in linea con le disposizioni governative”.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa