Atti vandalici nei bagni di Viareggio: stabilimenti messi sottosopra durante la notte

Continuano gli atti vandalici negli stabilimenti balneari situati sulla Passeggiata a Viareggio. Dopo le fiamme sulla spiaggia, vicino al bagno Felice, alcuni stabilimenti sono stati messi sottosopra la notte scorsa.

Alcuni ombrelloni sono stati ribaltati al bagno Italia mentre, allo stabilimento Bertuccelli, sono state buttati per terra due ombrelloni e alcune sedie e sdraio. Giovedì notte si sarebbero verificati episodi simili a Tonfano. Gli autori sono riusciti a far perdere le loro tracce ma comunque sarebbero stati notati alcuni giovani scappare via dalla spiaggia.