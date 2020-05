Campi Bisenzio, lutto per la scomparsa di Claudio Ballerini

Tutta Forza Italia partecipa commossa al cordoglio collettivo per la scomparsa di Claudio Ballerini, erede di una famiglia che ha fatto la storia di Campi Bisenzio. Così in una nota Paolo Gandola, capogruppo di Forza Italia, Angelo-Victor Caruso, coordinatore comunale azzurro e la vice Chiara Martinuzzi. Oggi tutta la nostra comunità piange un maestro gelatiere, tra i pionieri del gelato artigianale. La gelateria di via XXIV Maggio e poi di piazza Dante sono un tempio del gusto dove la qualità del gelato è da sempre rimasta intatta per le ricette tramandate in famiglia per oltre un secolo. La sua improvvisa scomparsa ci addolora profondamente. Il gruppo consiliare invia sentite condoglianze a tutta la famiglia.