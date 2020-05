Centri Estivi a Certaldo, 13 proposte per bambini e ragazzi

Dopo lunghe giornate di confronto e studio della normativa da un lato e delle possibili soluzioni dall’altro, Certaldo presenta le sue proposte per i centri estivi 2020 rivolti a bambini e giovani di età compresa dai 3 ai 18 anni. Proposte che vanno dalle attività più sportive a quelle più ludico ricreative, con l’obiettivo di garantire un servizio e di dare risposte alle famiglie anche in questa estate particolare che sarà l’estate post emergenza Covid-19.

"Finalmente ripartiamo dai bambini e dai ragazzi attraverso varie proposte di centri estivi riformulate in sicurezza seguendo le linee guida nazionali – dicono gli assessori allo sport Jacopo Arrigoni e all’istruzione Benedetta Bagni – nuove opportunità di socialità, per trascorrere l’estate ed in prospettiva della ripartenza delle scuole a settembre”.

“Si è trattato di un lavoro non facile per organizzarli e sicuramente sarà un’esperienza nuova per tutti – dice il sindaco Giacomo Cucini – ma sono certo che, con la collaborazione di tutti, i soggiorni saranno un momento di svago e socialità importante anche quest’anno. Ringrazio fin da ora le associazioni del nostro territorio che, coordinati e sostenuti attraverso un contributo dal Comune di Certaldo, hanno reso possibile tutto questo".

Ecco quindi a seguire le 13 proposte, organizzate da 8 realtà diverse e promosse in un unico cartellone dal Comune di Certaldo che ha collaborato e contribuito alla loro organizzazione.

“E...STATE AL TENNIS 2020” a cura del CIRCOLO ARCI ASD TENNIS CERTALDO per ragazzi dai 6 ai 18 anni, dal 16 giugno fino a settembre (inizio scuola) presso Impianti Sportivi di Via Don Minzoni. orario attività centri estivi tutti i giorni dalle 8 alle 18 Quota: €110 a settimana (€50 anticipo all’iscrizione)

Informazioni e iscrizioni: Lun. Merc. Ven. ore 17/20 - Mar. Gio. ore 9/12 Maestro Baroncelli Michele 339 26 15 684

“UN’ESTATE DA RICORDARE 2020”, pranzo, piscina, attività didattiche- educative, tiro con l’arco, escursioni a cura di CKS KARATE POLISPORTIVA CERTALDO per ragazzi dai 5 ai 13 anni, dal 15 giugno al 14 agosto presso Palestra Scuola Media Boccaccio - Via Ferrucci

Quota: €90 a settimana (€50 anticipo all’iscrizione). Informazioni e iscrizioni: Veronica 389 68 89 531 Gerardo 333 32 39 420 mail: veronica.cardone@hotmail.com

“ESTATE INSIEME” a cura di PARROCCHIA DI SAN TOMMASO APOSTOLO A CERTALDO, per bambini di terza, quarta e quinta elementare e ragazzi prima e seconda media, dal 22 giugno al 17 luglio presso Scuola Masih, orario dalle ore 7.30, inizio attività ore 8.15 fino alle ore 13. Quota: €50 a settimana (€20 anticipo all’iscrizione). Informazioni e iscrizioni: 0571 668 054

“VIRTUS SUMMER CAMP 2020”, attività sportive, giochi all’aperto, caccia al tesoro ed escursioni

VIRTUS CERTALDO BASKET per ragazzi dai 7 ai 12 anni dal 22 giugno al 17 luglio, presso Palestra Scuola Elementare G. Carducci, orario dal lunedì al venerdì ore 8-17.

Quota: €100 (a settimana c/mensa) €80 (a settimana c/pranzo al sacco)

Informazioni e iscrizioni: Leonardo Maremmi 333 33 77590 - a.ciampa@live.it , dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 presso palestra G. Carducci

“DANZANDO L’ESTATE 2020”, lezioni di gioco e danza, attività ricreative alla scoperta di Certaldo, attività didattiche, laboratori a cura di SCUOLA DI DANZA CRESCENDO ASD.

Per bambini nati dal 2009 al 2017, dal 15 Giugno al 7 Agosto presso ASD Scuola di Danza Crescendo, Via 2 giugno 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17

Quota: €110 a settimana (€90 mezza giornata c/pranzo)

Informazioni e iscrizioni: facebook: ASD Scuola di Danza Crescendo, Via 2 giugno 1

335 81 18 517 crescendoasd@gmail.com

“KIDS LET'S DANCE!” laboratori di movimento creativo, escursioni, trekking urbano e attività in lingua inglese, a cura di Kineses Centro Studi Danza e Movimento, per bambini dai 4 agli 8 anni, dal 29 giugno al 17 luglio. Quota: €70 a settimana

Informazioni e iscrizioni: 331 90 91 224 - centrodanzacertaldo@gmail.com www.kinesesdanzacertaldo.org

“DAI UN CALCIO AL CORONA VIRUS” a cura di ASD CALCIO CERTALDO - ASD CERTALDESE GIOVANI per ragazzi nati dal 2004 al 2014. Dal 15 giugno al 31 luglio presso Impianti Sportivi di Via Don Minzoni, orario mattina 9/12.30 - pomeriggio 15.30/18 (no pranzo/no trasporto). Quota: €100 (a settimana) €60 (mezza giornata). Informazioni e iscrizioni: Marco Corsi 333 61 65 240, Francesco Pampaloni 347 28 52 093

mail: marco-cap5@hotmail.com

“LABORATORIO ESTIVO INFANZIA” ASSOCIAZIONE POLIS per bambini della scuola dell’infanzia. 06 luglio – 17 luglio 20 luglio - 31 luglio

c/o scuola materna A. Sturiale

dalle ore 8:00 alle ore 13:00 Quota: Contributo richiesto alla famiglia € 120,00 a percorso. La quota comprende: attività laboratoriali ed animazione.

“LABORATORIO ESTIVO INFANZIA” ASSOCIAZIONE POLIS, per bambini della scuola dell’infanzia

06 luglio – 17 luglio 20 luglio - 31 luglio

c/o scuola materna A. Sturiale

dalle ore 8:00 alle ore 16:00

Quota: Contributo richiesto alla famiglia € 160,00 a percorso. La quota comprende: attività laboratoriali, animazione e fornitura del pasto

“LABORATORIO ESTIVO AL PARCO DI CANONICA” ASSOCIAZIONE POLIS, per bambini della scuola primaria 22 giugno – 03 luglio

06 luglio – 17 luglio

20 luglio - 31 luglio

c/o Parco di Canonica dalle ore 8:00 alle ore 16:00

Quota: Contributo richiesto alla famiglia € 160,00 a percorso. La quota comprende: attività laboratoriali, animazione e fornitura del pasto

“PESCANDO SUL LAGO” ASSOCIAZIONE POLIS in collaborazione con APS Certaldo, per ragazzi dai 9 ai 13 anni 29 giugno – 03 luglio

c/o Lago di Tavolese 4 pomeriggi (lunedì, martedì, giovedì, venerdì) dalle 16:00 alle 19:00

Quota: Contributo richiesto alla famiglia € 32,00 a turno

La quota comprende: istruttore per il corso di pesca. (La quota non comprende la tessera LAGO e ARCI che dovrà essere pagata in loco).

“LUGLIO GIOCO SPORT” ASSOCIAZIONE POLIS, per ragazzi nati dal 2006 al 2012, attività ludico-ricreative all’aperto: escursioni a piedi, in bici e giochi individuali (orienteering, caccia al tesoro, ecc. – bicicletta necessaria).

22 – 26 giugno

29 giugno – 03 luglio

06 – 10 luglio

13 – 17 luglio

20 – 24 luglio

dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00

Quota: Contributo richiesto alla famiglia € 50,00 a settimana. La quota comprende: attività ludico motorie e di conoscenza di altri sport adattati all’età dei partecipanti disponibili e non saranno attivate le iniziative che non raggiungono un numero

minimo di iscritti.

Domanda di iscrizione da effettuarsi on-line dal 1 al 5 giugno 2020 come indicato sul sito www.laboratoripolis.it

INFORMAZIONI UTILI

► Nell’accettare le domande di partecipazione verrà rispettata la priorità descritta nelle linee guida ministeriali per soggiorni estivi.

► I gruppi dovranno rispettare le caratteristiche delle linee guida ministeriali.

► E’ richiesta la massima collaborazione delle famiglie per informare i partecipanti sulle modalità di svolgimento delle attività in sicurezza.

► L’iscrizione ai percorsi sarà confermata mercoledì 10 giugno 2020.

► Il pagamento della quota dovrà essere effettuato entro lunedì 15 giugno 2020.

► Per offrire a tutti gli utenti la possibilità di partecipare ad almeno una iniziativa (salvo esaurimento posti) sarà data priorità alla 1° opzione di ogni richiedente prima di inserire le 2° e 3° opzioni. A tal fine, sulla domanda di iscrizione, dovrà essere indicata la 1° scelta, la 2° e così via.

Per informazioni: info@laboratoripolis.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa