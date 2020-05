Duomo di Firenze, oltre 27mila visite in otto giorni: prenotazioni aperte per giugno

I monumenti del Duomo di Firenze, riaperti al pubblico dal 22 maggio 2020, sono stati visitati ad oggi da oltre 27 mila persone. L'Opera di Santa Maria del Fiore ha deciso di riaprire gratuitamente al pubblico i suoi monumenti per i primi dieci giorni, per dare un segnale di speranza dopo il difficile periodo affrontato dall’Italia a causa del COVID-19.

Da ieri sono aperte le prenotazioni per il mese di giugno e già 1.500 persone si sono prenotate per la visita. I monumenti e il Museo saranno accessibili al pubblico, solo su prenotazione, tutti i fine settimana (venerdì, sabato e domenica) oltre al primo, 2 e 24 giugno, Festa di San Giovanni, Patrono della Città di Firenze. Per i mesi successivi gli orari di apertura potranno aumentare progressivamente, in base ai flussi turistici, per tornare nel più breve tempo possibile alle aperture precedenti al lockdown (aperti tutti i giorni al pubblico).

Tutte le informazioni sugli orari di apertura e modalità di visita sono disponibili sul sito ufficiale dell'Opera: www.duomo.firenze.it.

Fonte: Opera di Santa Maria del Fiore - Ufficio stampa