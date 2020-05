Edilizia scolastica a Borgo San Lorenzo, investiti oltre 3 milioni di euro

A Borgo San Lorenzo, nelle prossime settimane, prenderanno il via tre importanti interventi di edilizia scolastica.

Nella scuola dell'infanzia di Sagginale saranno investiti oltre 45mila Euro per la riqualificazione dei servizi igienici, con il completo rinnovo degli impianti.

In contemporanea sarà avviato il cantiere alla scuola dell'Infanzia Arcobaleno: un investimento di 450 mila Euro per l’adeguamento sismico della struttura e dei servizi igienici. Lavori necessari per garantire la sicurezza dei bambini e non solo. Le classi saranno ricollocate, per qualche mese, in

altri spazi scolastici secondo un piano condiviso con la scuola.

Il terzo intervento, il più corposo, riguarderà il plesso Dante Alighieri, in via Leonardo da Vinci: qui il progetto prevede la costruzione di 9 nuove aule, la sistemazione dello spazio esterno, la riorganizzazione degli spazi interni (per questo lotto la fine lavori è prevista per inizio settembre) con l'ampliamento della dimensione di alcune aule, il rinnovamento dell’atrio di ingresso, 5 nuovi spazi ad uso laboratorio, un'ampia biblioteca, spazi modulabili per aule dotate di comfort acustico e tecnologico.

Un investimento complessivo di 1 milione e 800mila Euro che si aggiunge, in questo plesso, al milione e 200mila Euro servito per l'adeguamento sismico.

“Lavori necessari e non rinviabili, - spiega la Vicesindaco e Assessore all’Edilizia Scolastica Cristina Becchi - soprattutto per l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Anche se ancora c’è incertezza, a livello nazionale, su quando ma soprattutto su come riapriranno le scuole, siamo in grado di far partire i lavori per interventi già finanziati negli anni scorsi, che ci permetteranno di avere nuovi spazi e aule più ampie in modo da dare una risposta alle mutate esigenze post emergenza Covid.

Siamo consapevoli delle difficoltà che dovremo affrontare: siamo al lavoro, insieme alla scuola, per organizzare i lavori e gli spazi alternativi, ma ora più che mai serve un'accelerazione per riqualificare le nostre scuole”.

“L'istituzione scolastica – aggiunge la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo Rita Trocino - prende atto dell'inizio dei lavori che interesseranno in modo robusto vari plessi, nel contempo auspica che continui la fattiva collaborazione con l 'ente locale al fine di operare per il meglio per tutta la comunità scolastica”.

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio stampa