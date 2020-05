Nuovo asfalto in via S. M. a Marignolle e via di Scandicci, lavori al sottopasso ferroviario di via Mariti

L'asfaltatura in via delle Campora e via Santa Maria a Marignolle, i ripristini della pavimentazione stradale in via di San Bartolo a Cintoia, via di Scandicci e via del Saletto. Ma anche la manutenzione del sottopasso ferroviario di via Mariti e l'adeguamento della rete fognaria in via Aretina Nuova. Sono alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l'istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda le asfaltature, mercoledì 3 giugno inizieranno i lavori in via delle Campora e via Santa Maria a Marignolle. L’intervento è articolato in due fasi e andrà avanti fino al 27 giugno. Nella prima è prevista la chiusura di via Santa Maria a Marignolle (da via Foscolo a via delle Campora) e di via delle Campora ( da via Prati a via Poccetti). Prevista anche la chiusura di via Sant’Ilario a Colombaia all’incrocio con via Senese. Nella seconda fase oltre alla chiusura di via Santa Maria a Marignolle (stesso tratto) saranno istituiti divieti di transito in via Poccetti (da via delle Campora a via Senese) e via delle Campora (da via Poccetti a via Santa Maria a Marignolle). Previsti anche divieti di sosta nelle strade interessate e in via Senese.

Per quanto riguarda i ripristini a seguito di interventi sui sottoservizi da lunedì 1° giugno sono in programma lavori che interesseranno tratti di carreggiata e marciapiedi di via di Scandicci. Fino al 12 giugno previsti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta nei tratti di volta in volta interessati. Inizieranno invece mercoledì 3 giugno i ripristini in via di San Bartolo a Cintoia saranno istituiti divieti di sosta e transito nel tratto viuzzo di Santa Maria a Cintoia-via di Santa Maria a Cintoia mentre tra il numero civico 24 a viuzzo di Santa Maria a Cintoia saranno in vigore un restringimento di carreggiata e divieti di sosta. Termine previsto 10 giugno. Sempre da mercoledì sono in programma i ripristini in via del Saletto. Fino al 5 giugno la strada sarà chiusa da via dei Bassi a via Signorelli (anche divieti di sosta). Da mercoledì 3 giugno previsti anche i ripristini in via Miccinesi con l'istituzione di un senso unico verso via Baracca e divieti di sosta fino al 6 giugno.

Ecco gli altri interventi.

Via di Porta Rossa: da lunedì 1 giugno è in programma un carico di materiali. Fino al 5 giugno in orario 7-18 sarà chiuso il tratto da via Tornabuoni a piazza Davanzati.

Via Aretina Nuova: inizieranno lunedì 1° giugno i lavori di adeguamento del sistema fognario in località Ellera, Compiobbi e Girone. Fino al 16 giugno saranno in vigore divieti di transito sulla diramazione adibita a fermata tpl sul lato ingresso città; previsti anche restringimenti di carreggiata su altri tratti della strada e in piazzale Cappugi.

Via Mariti: da mercoledì 3 giugno è in programma la manutenzione del sottopasso ferroviario. Fino al 12 giugno in orario notturno (21-6) saranno in vigore restringimenti di carreggiata in direzione Careggi.

Via della Chiesa: per effettuare un getto in calcestruzzo con autobotte mercoledì 3 giugno la strada sarà chiusa da via dei Serragli a piazza Tasso (orario 9.30-15.30). Previsti anche divieti di sosta in piazza Tasso. I provvedimenti saranno ripetuti il 10, 17, 25 giugno e 1, 8 luglio.

Via Poppi: per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas mercoledì 3 giugno saranno istituiti divieti di sosta e transito da via Baccio da Montelupo al termine della strada senza sfondo. Termine previsto 9 giugno.

Via Faentina: per un intervento con piattaforma aerea mercoledì 3 e giovedì 4 giugno in orario 7-19 sarà in vigore un restringimento di carreggiata nel tratto numeri civici 25-29. Previsti anche divieti di sosta.

Via Boccaccio: per trasloco con scala aerea dalle 21.30 di giovedì 4 alle 2 di venerdì 5 giugno la strada sarà chiusa nel tratto via Sacchetti-via Borghini. Previsti anche divieti di sosta.

Via Palazzuolo: da mercoledì 3 giugno è in programma lo smontaggio di una gru edile. Le operazioni si svolgeranno in orario notturno e comportano numerosi provedimenti. Si inizia con i divieti di sosta in piazza degli Ottaviani (dalle 22 di mercoledì alle 6 di venerdì 5 giugno), poi nella notte tra giovedì e venerdì in orario mezzanotte-6 si aggiungeranno i divieti di transito in via Palazzuolo (tra via del Porcellana e piaza degli Ottaviani), piazza San Paolino (tra via Palazzuolo e via San Paolino) e via San Paolino (tra piazza San Paolino e via del Porcellana). Previsti anche divieti di sosta.

Borgo Albizi: per trasloco sabato 6 giugno dalle 9 alle 18 scatterà la chiusura del tratto piazzetta Calamandrei-via dei Giraldi. Il tratto via del Proconsolo-via dei Giraldi diventerà a senso unico verso quest’ultima strada.

Per ulteriori informazioni http://mobilita.comune.fi.it/muoversi/muoversi/lavori_in_corso.html

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa