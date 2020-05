Panchina di marmo spezzata in piazza a Fucecchio, si cercano i responsabili

Deve essere servito un lavoro certosino o un'enorme forza per poter spezzare una panchina in marmo. Il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, questa mattina denuncia un atto vandalico avvenuto nella sua città, presumibilmente la notte scorsa.

"Una panchina in marmo spezzata, un bene pubblico sottratto alla comunità.

È accaduto in una piazza di Fucecchio molto frequentata. Dateci le informazioni per individuare questi delinquenti, perché questa è seduta di marmo è anche vostra.

Difendiamo la nostra città dall'inciviltà".