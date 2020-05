Trasporto pubblico locale, La Pietra (FdI): "Pd chiarisca la vicenda"

“Inqualificabile sul piano politico e personale le dichiarazioni del capo gruppo del Pd in Consiglio regionale, che definisce ‘sciacallaggio’ l’azione politica dell’amico e collega Donzelli. Un atteggiamento che denota il nervosismo che sta attraversando la maggioranza regionale. Politicamente non basta nascondersi dietro ‘confidiamo nell’azione della magistratura’. Tutti confidiamo in questo. Vedremo se la Procura riterrà corrette o meno le azioni amministrative, ma ciò non toglie le responsabilità politiche di chi ha voluto e appoggiato passivamente un progetto che non porterà alcun vantaggio ai cittadini toscani, anzi c’è il concreto rischio che coloro che vivono in quelle che sono considerate zone deboli vedranno venire a mancare un servizio essenziale come il trasporto pubblico. Piuttosto che definire ‘sciacallaggio’ le posizioni e l’attività politica di esponenti dell’opposizione, Marras spieghi le tante cose non chiare di questa vicenda che segnerà la fine del Trasporto pubblico toscano”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Patrizio La Pietra.

Fonte: Ufficio stampa