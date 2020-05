Baracca in fiamme a Empoli, l'incendio si espande nelle sterpaglie

Nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle 19, si è verificato un incendio in Via della Motta a Empoli, nella strada che dal campo sportivo di Pagnana porta a Avane. Le fiamme hanno coinvolto una baracca e, da quanto di apprende, il fuoco si sarebbe propagato anche nelle sterpaglie intorno e su altre piccole baracche circostanti. Al momento non si è a conoscenza dei danni causati dall'incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli con una squadra e 3 automezzi. L'intervento si è concluso intorno alle 21.