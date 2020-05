Casa del Popolo di Fibbiana, ripartono incontri e tesseramenti Pd

Vi aspettiamo Sabato 6 Giugno, dalle 9:30 alle 12:30 insieme al segretario Daniele Bertelli, al Sindaco e ai consiglieri Comunali di Montelupo ovest Campaini e Terreni per offrirvi un caffè e scambiarsi riflessioni e proposte su questioni locali e approfondire le azioni messe in campo dal governo a seguito del post Covid. Il tesseramento è importante per la vita del partito stesso, soprattutto dopo l'abolizione dei finanziamenti, perché anche se da qualche anno non è stata data un immagine sempre positiva da parte della politica nazionale, come diceva ì Sarti, dove non ci sono i partiti e la democrazia, la storia ci insegna che la situazione non è migliore, pertanto l'invito ad iscriversi è rivolto a tutti i democratici di Fibbiana, Torre, San Quirico e Ponterotto dove saranno previsti successivi incontri nelle relative Case del Popolo. Orgogliosi della nostra storia con lo sguardo rivolto al futuro.. #perMontelupo