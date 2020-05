Mostra Mercato di Piante e Fiori: appuntamento a Borgo San Lorenzo

L’emergenza Covid ha costretto fino ad oggi tutte le manifestazioni di questa primavera al rinvio o l’annullamento. Tra queste anche Fiorinfiera non ha potuto svolgersi nel consueto fine settimana di Aprile. In questa fase, però, di prime riaperture la Mostra Mercato di piante e fiori, secondo le disposizioni dell’ultimo decreto ministeriale, si potrà tenere, ovviamente con un format speciale che tenga conto di tutte le linee guida anti contagio. Il 6 e 7 Giugno quindi i giardini di Piazza Dante a Borgo San Lorenzo si riempiranno di fiori.

Si tratterà di un’edizione evidentemente caratterizzata dalle imposte misure di contenimento del virus, che richiederanno accortezze imprescindibili come l’obbligo di mascherine per tutti i visitatori, della distanza di almeno un metro tra le persone per evitare assembramenti ed un’attenzione particolare all’igiene con sanificatori per le mani in concomitanza di ogni espositore. L’ampia area dei giardini sarà allestita con le indicazioni dei comportamenti da tenere per i visitatori e tutti gli espositori saranno tenuti al rispetto delle norme anti-contagio utilizzando ogni tipo di dispositivo di protezione individuale.

La Mostra Mercato di piante e fiori ospiterà, a partire dalla mattina di Sabato 6 Giugno, tutti espositori del settore florovivaistico provenienti della Toscana e segnerà una delle prime manifestazioni del settore in regione di questa stagione.

“Un primo segnale di normalità - commenta l’assessore alle attività produttive del Comune di Borgo San Lorenzo Cristina Becchi - nel pieno rispetto delle norme, cercando di dare respiro economico alle aziende ma anche al nostro territorio. L’attenzione alla salute e la cautela ci impone di procedere a piccoli passi, cercando di riaprire quelle attività che hanno un minor impatto sotto l’aspetto sanitario. L’appello che lancio a tutti: facciamo che sia un bel fine settimana di acquisti rispettando le regole date”.

Gli orari della manifestazione saranno dalle 10:00 alle 20:00, Sabato 6 e Domenica 7 Giugno.

La “Mostra Mercato di Piante e Fiori” è organizzata dalla Pro Loco di Borgo San Lorenzo e la Periscopio Comunicazione con il contributo ed il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo e la collaborazione del CCN di Borgo San Lorenzo, Confcommercio, Confesercenti, BCC-Banco Fiorentino e la sezione Soci Coop di Borgo S.Lorenzo.

Fonte: Ufficio stampa