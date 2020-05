Perde il controllo dell'auto che nell'impatto prende fuoco: conducente riesce a salvarsi

Nelle prime ore di questa mattina si è verificato un grave incidente stradale, nei pressi della rotatoria in via di Cisanello che conduce al CNR. Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada. Nell'impatto la macchina ha preso fuoco. Sul posto, al confine tra il Comune di San Giuliano Terme e Pisa, sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa, i carabinieri e il 118.

Il conducente fortunatamente è riuscito ad uscire dall'abitacolo prima che l'incendio coinvolgesse tutta la macchina. Il personale dei vigili del fuoco ha immediatamente spento le fiamme che avvolgevano il mezzo mentre i sanitari del 118 hanno portato il ragazzo al pronto soccorso per le cure del caso.