Pescia Antiqua torna dopo il lockdown: doppio appuntamento

Tante bancarelle e tanto pubblico per il ritorno di Pescia Antiqua nel centro della città dopo oltre tre mesi di forzata chiusura a causa del coronavirus e tutto si è svolto nel massimo rispetto delle prescrizioni di sicurezza e di distanziamento interpersonale che caratterizzano questo delicato periodo della nostra vita.

Dopo il mercato ambulante del sabato, domenica 31 maggio Pescia ha ritrovato così una delle sue manifestazioni più affermate e conosciute, in grado di richiamare visitatori ed appassionati anche da fuori provincia, alla ricerca del pezzo unico e particolare per arricchire la propria collezione o quale idea originale per un regalo importante. Mobili e soprammobili, quadri, orologi, stampe, tappeti, strumenti da lavoro, libri e fumetti e tanti oggetti curiosi hanno richiamato l'attenzione del pubblico con mascherina fin dal mattino e tutti, in maniera molto ordinata, hanno indossato i guanti per toccare gli oggetti esposti, a dimostrazione che si possono fare le manifestazioni e, nello stesso tempo, rispettare i regolamenti necessari per contrastare il covid 19 che tanto danno ha recato anche all'economia locale.

Pescia Antiqua si replica con una edizione speciale in programma martedì 2 giugno, dalle ore 9 alle ore 19, in piazza Matteotti (quella con la fontana al centro) e nell'adiacente via Amendola, ospitando anche dei banchi di fiori e piante, da sempre il simbolo della città.

Una collocazione scenografica per la doppia ripartenza quindi, con innegabili benefici per l'intera città e le sue attività commerciali.

Fonte: Pinocchio 3000