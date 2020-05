Una porta della sede dell'Inps di Viareggio è stata trovata oggi leggermente annerita dal fumo. Al momento sono in corso gli accertamenti della polizia e, da quanto emerso, gli agenti non si sbilancerebbero in ipotesi.

La porta interessata, dove non sarebbero comunque stati rilevati danni seri, è quella di un ingresso secondario degli uffici.