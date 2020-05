Prevenzione contro le zanzare a Poggio a Caiano, a breve l'installazione delle ovitrappole

È partita anche quest’anno, grazie all’operato di Alia, la lotta preventiva alla presenza delle zanzare sul territorio di Poggio a Caiano. La mappatura effettuata lo scorso anno ha rivelato che il 95% delle uova vengono depositate nelle proprietà private: questo rende indispensabile una collaborazione dei cittadini all’opera di prevenzione.

In questi giorni sono state mappate le zone più umide delle aree pubbliche dove le zanzare depositano le uova, in particolare nei giardini e nei luoghi in cui sono presenti scoli d’acqua come fossi e caditoie. Oltre ai trattamenti antilarvali, a giugno verranno nuovamente installate le ovitrappole: piccoli contenitori che oltre a limitare la diffusione delle zanzare tigre, hanno anche la funzione di monitoraggio del numero di uova deposte. Questo consente di capire quali sono le zone del territorio comunale più colpite dal problema degli insetti e di muoversi di conseguenza al momento delle disinfestazioni. Le ovitrappole utilizzano granuli anti-proliferazione non dannosi per l’ambiente e il monitoraggio permette di evitare disinfestazioni massive con prodotti chimici.

“Anche quest’anno ci siamo mossi preventivamente per prevenire la piaga estiva delle zanzare tigre – commenta l’assessore all’ambiente Tommaso Bertini – ma è fondamentale che anche i cittadini contribuiscano all’operazione, prestando attenzione ai propri giardini. La stragrande maggioranza delle zanzare nasce nelle aree private e senza un impegno di tutti nella prevenzione, non sarà possibile evitarne la diffusione. Ricordo che è importantissimo evitare la formazione di zone d’acqua stagnante, come sottovasi o altri contenitori, perché è lì che le zanzare depositano le uova. Se si hanno tombini, bisogna coprirli con una zanzariera o provvedere al trattamento antilarvale. Per non rendere vano lo sforzo di prevenzione nelle aree pubbliche, è necessaria la collaborazione collettiva”.

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio stampa