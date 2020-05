Riapre la Fondazione Montanelli Bassi

Da sabato 23 maggio la sede dellaè di nuovo parzialmente aperta al pubblico con questo orario: martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e sabato e domenica dalle 15 alle 19. Ci sono comunque le seguenti limitazioni.

Gli utenti dovranno presentarsi muniti obbligatoriamente di mascherina protettiva (idonei anche i guanti in caso di riconsegna o prestito di libri). L’accesso sarà consentito soltanto per le visite alle Stanze di Montanelli a un numero limitato di persone in modo da garantire le distanze di sicurezza (quindi eventuali gruppi numerosi saranno suddivisi in gruppi scaglionati); sarà di nuovo disponibile il prestito e restituzione dei libri della biblioteca, secondo le regole di sicurezza indicate all’ingresso della sede. Per l’accesso alla sala studio saranno in seguito comunicate nuove disposizioni.

Per ogni altra urgenza relativa a motivi di studio e di ricerca sarà possibile contattare i seguenti numeri 3281289087; 3396714214.