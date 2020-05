Torna il servizio notturno della municipale a Capannori

Torna anche per l'estate 2020 il servizio notturno della polizia municipale istituito dall'amministrazione comunale per garantire maggiore sicurezza del territorio e dei cittadini durante i mesi estivi. Il servizio prenderà il via giovedì 11 giugno e si protrarrà fino alla fine di settembre.

Una pattuglia con tre agenti a bordo presterà servizio dalle ore 19 alle ore 1 per tre sere alla settimana, prevalentemente nei giorni di giovedì, venerdì e sabato.

L'attività prevalente rimarrà il controllo della viabilità per combattere soprattutto l’alta velocità ed i pericoli connessi alla guida in stato di ebbrezza, utilizzando gli strumenti a disposizione: etilometro, autovelox e le telecamere che l'amministrazione comunale ha posizionato sulle principali arterie del territorio, che consentono di individuare mezzi senza copertura assicurativa o revisione.

Quest’anno inoltre il servizio notturno avrà un particolare focus sul controllo ambientale per combattere l'abbandono dei rifiuti. Per favorire e verificare il rispetto delle norme anti covid, sarà poi potenziato il controllo dei parchi, delle attività e dei luoghi all’aperto dove possono formarsi assembramenti.

La pattuglia notturna della polizia municipale sarà attiva anche sul fronte della sicurezza urbana per la prevenzione dei reati e in particolare dei furti, garantendo una verifica immediata delle segnalazioni dei cittadini che pervengono al comando della polizia municipale o su whatsapp (grazie al servizio 'whatsappiamo sicurezza'). Su questo fronte la polizia municipale agirà in collaborazione con le Forze dell'Ordine.

“Visto che questo sarà un anno diverso, anche il servizio serale della polizia municipale sarà adeguato alla nuova realtà – spiega l'assessore alla sicurezza urbana, Lucia Micheli-. Oltre ai controlli abituali che giornalmente svolge la Polizia Municipale con questo servizio aggiuntivo quest’anno più che mai vogliamo essere una presenza al fianco della nostra comunità. Ci sarà sicuramente occasione per vivere il nostro territorio ed apprezzare le bellezze locali durante le serate estive, anche grazie alla riscoperta delle passeggiate all'aria aperta. La presenza della polizia municipale vuole garantire la sicurezza del territorio ed il potenziamento del controllo ambientale è finalizzato a tutelare l'ambiente in cui viviamo, che deve essere valorizzato e protetto. L'impegno della municipale si concentrerà quindi su più fronti per garantire un'estate il più possibile sicura alla comunità”.

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio stampa