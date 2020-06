Buongiorno sabato per Cucinare che bontà internazionale ho dato la ricetta del Baklava e ringrazio Fata che lo ha cucinato. E' un dolce di origine turca ma che si è diffuso anche in Asia Minore, in Europa dell'est e nei Balcani. Questa è la versione albanese che ho personalmente assaggiato a casa di mia cognata.

Il Baklava viene soprattutto preparato durante il periodo del Capodanno in Albania. E' un dolce che ha una lunga preparazione ma il risultato è molto buono e anche scenografico da vedere, l'ho paragonato ad un fiore con i petali a rombo. Per questo ho deciso anche di mettere un video che ho trovato su Youtube della preparazione di questo dolce, per capire meglio i vari passaggi:

Ero a casa di mia cognata Mimoza e dopo circa tre mesi ci siamo viste e per l'occasione sua cognata ha preparato questo splendido dolce. Gli Albanesi sono molto cortesi soprattutto nell'accoglienza dei loro ospiti, non manca mai di portare del cibo in tavola o da bere. Grazie per la bella domenica passata insieme.

Baklava di Fata

Ingredienti per una teglia grande 40 cm

Per l'impasto:

1 kg di farina 00

7 uova (6 tuorli più un uovo intero)

1 bicchiere d’olio di semi in questo caso di mais

1 bicchiere per metà yogurt e mezzo latte

250 gr di amido di mais

Un cucchiaio piccolo di succo di limone

Per il ripieno:

1 kg di gherigli di noce

1 tazza da caffè di zucchero

700 gr di burro sciolto

Per lo sciroppo:

1 kg e mezzo di zucchero

800 gr di acqua

Preparazione

Preparate per prima cosa i gherigli di noci in un piatto. Poi passate a formare l’impasto mischiate lo yogurt e il latte insieme alle uova, mescolate bene e poi aggiungete la farina (setacciata precedentemente) e poi il succo di un cucchiaino di limone, ed iniziate ad impastare con le mani per almeno 10 minuti. Lasciate l’impasto riposare per almeno un’ora e copritelo con un canovaccio. Dopo dividete in quattro parti uguali formando 4 panetti.

Ogni parte dovete dividerla in 25 panini piccoli un pochino più grandi di una noce, ripetete l’operazione per gli altri 3 panetti. Stendete ogni pallina con un mattarello di quelli lunghi e stretti, il consiglio è prima fare le palline di un panetto e poi stenderle e poi dovete metterle le 25 sfoglie una sopra l’altra ma prima di adagiare una sfoglia mettete su ciascuna di esse un pizzico di amido di mais.

Ripetete questa operazione con i 25 panetti che avete ricavato dal secondo panetto e cosi anche per le 25 del terzo panetto e poi per il quarto. Alla fine voi vi troverete con quatto sfoglie (fatte con i 25 panetti) e ognuna di queste dovete stenderla sempre con il solito mattarello, quando le avrete stese bene devono essere molto fini, le arrotolate per tre volte ciascuna con il mattarello, facendo attenzione a non romperle. Le quattro sfoglie dovranno essere della dimensione della teglia. Sulla teglia stendete con un pennellino un po’ di burro fuso su tutta la superficie e poi una spolverata di amido di mais.

Stendete nella teglia la prima sfoglia e mi raccomando ogni volta spolveratela con l’amido di mais. Sciogliete il burro in un pentolino dopo aver messo l’amido di mais spennellate con burro o mettetelo con un cucchiaino e questo punto potete mettere la seconda sfoglia, ripetete il procedimento precedente (lo si fa con tutte 4 sfoglie).

Sulla seconda sfoglia mettete i gherigli di noce sminuzzati, se volete potete aggiungere anche sulla terza sfoglia i gherigli di noce, poi stendete l’ultima sfoglia la quarta con un pizzico di amido di mais e poi spennellata con il burro fuso. Una volta che avete composto la vostra teglia e gli strati di sfoglia dovete prendere un coltello e tagliare fino in fondo come tagliare una fetta di torta, prima con un taglio a croce e poi partendo sempre dal centro tagliate altre diagonali come se tagliasse il dolce a fette triangolari.

Per ogni triangolo tagliatelo con linee in parallelo da una parte e poi dall’altra a formare cosi dei rombi. Alla fine il Baklava risulterà come un fiore con tanti petali a rombi. Il burro rimasto lo mettete sopra il dolce e mettete in forno preriscaldato a 200 gradi e dopo 15 minuti abbassate il forno a 150 gradi per 4 ore. Quando sarà bello croccante in superficie lo togliete e fatelo raffreddare.

Dopo prendete una pentola e prima metteteci l’acqua e poi lo zucchero e fate bollire per un pochino e poi controllate con un cucchiaino deve avere la consistenza di uno sciroppo al quel punto è pronto. Lasciate raffreddare e poi lo versate piano sul dolce e poi rivestite con l’alluminio il dolce e lo lasciate per un giorno fermo in modo che il dolce possa assorbire lo sciroppo il più possibile e poi il fondo del dolce rimarrà sempre umido con lo sciroppo. Il giorno dopo è pronto per essere mangiato ed è già tagliato.

Fata di Prato

