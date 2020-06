Festa della Repubblica, online lo spettacolo del Teatrino dei Fondi 'Ogni bambino è un cittadino!'

Per celebrare la Festa della Repubblica lo spettacolo del Teatrino dei Fondi Ogni bambino è un cittadino! sarà online pubblicato sul sito del Teatrino dei Fondi (www.teatrinodeifondi.it), corredato da un video per Educare alla Visione a distanza.

Ogni bambino è un cittadino!, spettacolo che ha ricevuto nel 2014 con la Targa del Presidente della Repubblica per l’impegno civile e la sensibilità verso le nuove generazioni, è nato con l’intento di stimolare in modo piacevole e ludico i bambini e i ragazzi alla conoscenza della Costituzione italiana e ai valori di cui è portatrice e garante.

Lo spettacolo di Enrico Falaschi e Claudio Benvenuti, con la regia di Enrico Falaschi e l'interpretazione di Claudio Benvenuti e Marco Sacchetti, ripercorre i diritti e i doveri che i principali articoli della nostra Costituzione sanciscono, utilizzando tuttavia una serie di metafore al fine di rendere questi concetti più vicini alla realtà quotidiana dei bambini e quindi più facilmente comprensibili. Sempre nel tentativo di trovare un linguaggio familiare per i ragazzi, favorendo allo stesso la ricezione dei contenuti, nello spettacolo alcuni degli articoli presi in esame, come il diritto al lavoro, l’uguaglianza, l’accoglienza dello straniero, vengono proposti in una versione rap, utilizzando le filastrocche di Anna Sarfatti, autrice del libro La Costituzione raccontata ai bambini.

Ogni bambino è un cittadino! si avvale inoltre di una serie di interventi pittorici che vengono realizzati dal vivo da Angelo Italiano e videoproiettati sulla scena, interagendo in modo molto particolare con gli attori e creando delle suggestioni visive, che contribuiscono a tenere viva l’attenzione del pubblico.

Per corredare la visione dello spettacolo è stato realizzato un video Educare alla Visione (a distanza), in cui Enrico Falaschi e Claudio Benvenuti approfondiscono lo spettacolo con stimoli sugli argomenti trattati, le tecniche e linee artistiche, ma anche proponendo dell'attività da realizzare a casa.

La versione virtuale, a distanza, Educare alla visione riprende un percorso di formazione del pubblico, rivolto alle nuove generazioni, che Teatrino dei Fondi porta avanti da anni nelle scuole con un ottimo riscontro.

Fonte: Ufficio stampa