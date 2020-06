Museo e Torre aperti a San Casciano in Val di Pesa

I luoghi della cultura sancascianesi tornano a vivere, pur nelle debite misure di sicurezza e tutela, stabilite dalle linee guida governative. Si torna ad entrare nel museo d’arte Giuliano Ghelli e a salire sulla Torre panoramica del Chianti. Il Museo di San Casciano ha riaperto al pubblico con la possibilità per il primo mese, fino al 28 giugno, di accedere gratuitamente alle sale dove è custodito un ricco patrimonio storico artistico di elevatissimo pregio costituito da alcuni capisaldi dell’arte italiana. Un’occasione per visitare San Casciano e il suo territorio, per conoscere o riscoprire un piccolo grande museo locale, con le sue sezioni di arte sacra e archeologia che ospitano capolavori come la Madonna col Bambino di Ambrogio Lorenzetti e importanti reperti archeologici etruschi e romani, come la Stele dell’Arciere, e la nuova sezione di arte contemporanea. Il Museo è aperto nei giorni compresi tra giovedì e domenica, ore 10-13 e 16-19.

Anche la Torre Panoramica del Chianti ha riaperto al pubblico il venerdì solo su prenotazione, il sabato e la domenica ore 10-13 e 16 -19. “Siamo molto felici che si si sia potuto riaprire - dichiara l’assessore alla Cultura Maura Masini - ci siamo adoperati per attivare tutte le necessarie disposizioni al fine di garantire sicurezza e tutela ai visitatori. La proposta della gratuità per un mese ha il significato di un benvenuto speciale, un abbraccio ideale con cui accogliere cittadini e turisti. E’ un invito a tornare a vivere l’Italia dei piccoli grandi tesori artistici, la bellezza e la storia della nostra umanità”.

L’ingresso al Museo e alla Torre sarà consentito solo a coloro che indossano la mascherina e nel rispetto delle linee guida e delle norme di sicurezza ministeriali tra cui l’igienizzazione delle mani e il distanziamento fisico. Per informazioni e prenotazioni e per comunicare specifiche necessità dei visitatori chiamare il numero 055 8256385 (orario di apertura), oppure scrivendo all’indirizzo: museo@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it. Per saperne di più sulla storia e il territorio di San Casciano e sulle collezioni del Museo Ghelli sono disponibili numerosi approfondimenti sul sito Il Melograno http://www.sancascianovp.net/eventi-notizie/il-melograno-cultura-e-sport-a-domicilio.

Tra le novità in ambito culturale anche la riapertura del servizio di prestito a domicilio messo a disposizione dalla biblioteca comunale. Il servizio consente di ricevere direttamente a casa i libri richiesti. Il servizio è rivolto alle persone anziane e a coloro che, per problemi di salute, non possono recarsi direttamente in biblioteca ed è limitato ai residenti nel territorio comunale. Per inoltrare la richiesta è sufficiente scrivere una mail all'indirizzo biblioteca@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it indicando il materiale che si intende richiedere e avendo cura di specificare l'indirizzo di consegna; oppure telefonare al numero 055/8256380 negli orari di apertura al pubblico sotto indicati.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa