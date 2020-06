Ex Lux, 107 appartamenti a canone moderato a Montelupo: al via i cantieri

107 appartamenti a canone concordato, una boccata di ossigeno per il mercato immobiliare di Montelupo Fiorentino e dell'Empolese, in continua richiesta di abitazioni. Oggi è avvenuta la consegna del cantiere (da tempo avviato dopo la bonifica e smantellamento dell'ex vetreria Lux) con la firma tra Comune e Investire Sgr per conto del Fondo Housing Toscano. L'investimento è di poco superiore ai 13 milioni per il fondo che per la prima volta agisce all'interno dell'Empolese Valdelsa, anche se ha effettuato interventi nel Fiorentino tra Sesto Fiorentino, Firenze, Scandicci, Pontassieve e altrove.

Un "momento storico", l'ha definito il sindaco Paolo Masetti, dove viene sanata una "ferita urbanistica" e un problema anche per la frazione di Torre. I cantieri, che hanno avuto degli slittamenti causa emergenza coronavirus, termineranno nel 2022 e daranno alloggi almeno per metà assegnati con affitto tramite bando istituito dal Comune di Montelupo e in parte venduti con prezzo convenzionato. Il bando che verrà sviluppato sarà per nuclei familiari con un Isee tra i 13mila e i 35mila euro, dando vantaggio in primis alle famiglie montelupine. Inizialmente l'offerta era stata per un minimo di 16mila euro, afferma l'assessore al sociale Stefania Fontanelli, poi è stato ottenuto il 'ribasso' anche tramite delle simulazioni da parte degli uffici comunali competenti. "La fascia di reddito non è così bassa da poter accedere all'edilizia popolare, ma nemmeno così alta da poter acquistare un appartamento per conto proprio", spiegano gli amministratori. Una 'fascia grigia' che verrà aiutata in un momento storico che si prospetta difficile anche per l'emergenza sanitaria e i suoi strascichi. In più l'incidenza del canone di affitto sull'Isee non deve superare il 35%.

L'importanza del cantiere è anche per la frazione di Torre, che dopo il fallimento 4 anni fa della ditta realizzatrice aveva perso le speranze dopo l'iniziale partenza nel 2011. L'asta andò svariate volte deserta fino all'acquisto del complesso da parte di Investire Sgr come soggetto gestore del fondo Housing Toscano. Finora con la procedura del Fondo Housing Toscano hanno portato a circa mille alloggi, spiega il presidente di Abitare Toscana Stefano Tossani.

L'intervento nell'ettaro circa di cantieri, oltre a 107 alloggi, prevederà 150 parcheggi interrati. Al di fuori aree verdi, una piazza esterna e una interna come 'corte'. In più la sistemazione di un edificio storico di proprietà del Comune, l'unico rimasto dal complesso della ex vetreria.

Elia Billero