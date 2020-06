Gli rubano l'orologio, cerca di bloccare l'auto del ladro: ferito 83enne

Gli hanno rubato l'orologio, per riprenderlo si è aggrappato all'auto del fuggitivo e si è ferito. Un 83enne è stato vittima di un furto nella mattina del 2 giugno a Firenze, in via Gramsci. Un giovane si è avvicinato all'uomo, gli ha chiesto un'informazione e gli ha strappato l'orologio che aveva al polso. Il ladro è salito su un'auto guidata da un complice ed è scappato. L'anziano, nel tentativo di bloccare il mezzo, si è aggrappato alla vettura in partenza finendo a terra. Non ha riportato lesioni gravi, ma è stato portato in ospedale in stato di forte choc. Sull'accaduto indaga la polizia.