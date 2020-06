Settant'anni di Volley per la Pgs, si festeggia con la riapertura post-lockdown

Aria di festeggiamenti in casa della Pgs Pietro Larghi Volley che si prepara a celebrare, nella prossima stagione, 70 anni di attività. Un traguardo importante, che riempie di orgoglio ma che carica anche di responsabilità la società colligiana, impegnata in questi giorni a riorganizzare la ripartenza, prevista per il 15 giugno.

La storia. Tutto è cominciato nel 1951 con l’emanazione dell’oratorio di Sant’Agostino, all’epoca circolo sportivo nel quale venivano praticati diversi sport. Dal 1984 la Pgs si è occupata quasi esclusivamente di pallavolo e, da circa 25 anni, di pallavolo prettamente femminile. Negli anni, tra alti e bassi, è diventata una realtà importantissima per il territorio, che ha inciso sul tessuto sociale della città.

«Cerchiamo di portare avanti la nostra attività con il massimo dell’umiltà, mettendo a frutto l’esperienza che ci siamo costruiti partendo dal basso – spiega Sergio Poli, presidente della Pgs Pietro Larghi Volley - Gestire oltre 200 atlete non è affatto semplice. Serve un gruppo dirigente ben organizzato, servono tecnici in gamba, come quelli che abbiamo selezionato nel corso del tempo, e spazi adeguati. Abbiamo la grande fortuna e l’enorme responsabilità di gestire un palazzetto come il Pala Antichi, un posto che consideriamo casa nostra, nel pieno rispetto verso la città e verso le famiglie che lo frequentano».

Un impegno così grande, costruito nel corso del tempo, non è certo facile da mantenere. «Ogni giorno in palestra – aggiunge – cerchiamo di combattere l’individualismo, l’egoismo e il protagonismo. Giocare di squadra serve nello sport, ma servirà alle nostre ragazze nella vita, nel lavoro e in famiglia. Imparare ad accettare la sconfitta per perseguire l’obiettivo della vittoria: questo è il messaggio che vogliamo trasmettere in un mondo dove se non sei un vincente non sei nessuno».

Pronti per la riapertura. Nei prossimi giorni saranno pubblicate nel dettaglio, sui propri canali social, le novità relative alla riapertura dopo il periodo di fermo forzato dal lockdown. «Adesso siamo concentrati sulla ripartenza – conclude il presidente - e sull’organizzazione della stagione 2020-2021, che è assai impegnativa e complessa. I festeggiamenti sono importanti, organizzeremo sicuramente qualcosa, ma prima di tutto non vogliamo trascurare la qualità del lavoro proposto in palestra».

